Иностранцев, судимых за наркотики и насилие, депортировали из Рязанской области

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области завершили депортацию и административное выдворение десяти иностранных граждан, нарушивших российские законы. Все эти лица ранее находились в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) регионального МВД.

Пятеро из них, прибывшие из Центральной Азии и Восточной Европы, имели судимости за преступления, совершенные в России. Среди их правонарушений — незаконный оборот наркотиков, использование поддельных документов и насилие в отношении представителей власти. После отбытия наказания они были депортированы из-за нежелательности их пребывания в стране.

Еще пятеро иностранцев из Центральной Азии были уличены в серьезных нарушениях миграционного законодательства. В качестве наказания они получили административные штрафы и были принудительно выдворены из России.

Под конвоем полицейских и судебных приставов все десять человек поэтапно были доставлены в аэропорт «Домодедово». За их перелет в родные страны они заплатили сами. Для предотвращения повторных нарушений всем депортированным запретили въезд в Россию на срок от пяти до десяти лет.

По информации регионального УМВД, за девять месяцев 2026 года из ЦВСИГ в Рязанской области было депортировано и выдворено 192 нарушителя миграционного законодательства.