В Рязанской области 24 октября ожидается до +17°С тепла без осадков

В предстоящие выходные жители Рязанской области смогут насладиться приятной осенней погодой. По данным метеорологов, суббота, 24 октября, будет безоблачной и теплой.

В течение дня небо останется слегка облачным, но это не помешает солнечным лучам согревать воздух. Осадков не ожидается, что создаст идеальные условия для прогулок и пикников на природе.

Ветер будет дуть с юго-востока. Ночью его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду, а днем он усилится до 3–8 метров в секунду.

Ночью температура в регионе опустится до +0…+5°С, а днем воздух прогреется до +12…+17°С.

Ранее рязанский учёный рассказал, что эта суббота станет последним по-настоящему теплым и погожим осенним днем: положительная температурная аномалия превысит +5°С к климатической норме, после чего начнется неизбежное похолодание.