В Санкт-Петербурге простились с актером Андреем Терентьевым

В Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с актером Андреем Терентьевым, ушедшим из жизни в возрасте 44 лет. Проститься с артистом, подарившим зрителям запоминающуюся роль рэпера Спирта в фильме «Мы из будущего», пришли около 50 человек — родные, близкие друзья и коллеги по цеху, сообщает «Москва 24«.

Как сообщили в семье покойного, причиной смерти стала язва. Особенно трогательной деталью стало признание сына актера: перед кончиной Андрей Терентьев успел стать дедушкой — в семье родился внук Игорь, которого назвали в честь прадеда.

Друзья вспоминали артиста как невероятно отзывчивого, обаятельного и умного человека. Особо отмечались его острое чувство юмора и беззаветная преданность профессии. Несмотря на сложную болезнь, Терентьев до последнего оставался открытым новым ролям, сценариям и даже режиссерским экспериментам.

Заведующий кафедрой актерского мастерства и режиссуры Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Вениамин Фильштинский выразил глубокие соболезнования близким и произнес теплые слова в адрес ушедшего ученика и коллеги. По сложившейся театральной традиции, актера проводили в последний путь продолжительными аплодисментами.

Основные похороны состоятся на малой родине актера. Как сообщила ТАСС жена артиста Светлана Терентьева, церемония пройдет 24 октября в 11:00 по московскому времени на Юдинском кладбище под Казанью.

Андрей Терентьев родился 14 июля 1982 года. Окончив Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, он посвятил жизнь актерскому ремеслу. Широкую известность ему принесла роль Спирта в культовой картине «Мы из будущего». Также зрители помнят его по работам в фильмах и сериалах «Солнцепёк», «Подсудимый», «Филин», «Крылья империи», «Первый отдел» и другим проектам.