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Транспорт и дороги

Системы ИИ и цифровых двойников внедряют на дорогах Рязанской области

Анастасия Мериакри
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Министерство транспорта Рязанской области представило результаты нового этапа цифровизации региональной сети дорог. Интеллектуальная транспортная система (ИТС), начавшая развиваться с 2020 года, выходит на новый уровень, обещая повысить безопасность и эффективность передвижения по городу.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году улицы Рязани были оснащены передовым оборудованием. Специалисты установили 29 детекторов движения и 21 видеокамеру, которые начали собирать данные о транспортных потоках, создавая основу для дальнейшей автоматизации.

На следующий год регион планирует значительный технологический прогресс и переход на второй уровень зрелости ИТС. Основной акцент будет сделан на создании «цифрового двойника» дорог Рязани. Эта виртуальная модель позволит в реальном времени анализировать дорожную обстановку и прогнозировать образование пробок.

Также в систему будут интегрированы алгоритмы искусственного интеллекта для анализа дорожно-транспортных происшествий. Это поможет выявлять опасные участки и оперативно корректировать маршруты движения. Планируется автоматизация процессов для общественного транспорта и проведение более глубокого транспортного моделирования.

Параллельно с программным обновлением будут проводиться и аппаратные работы. Запланирована установка дополнительных детекторов и камер, а также создание комплексной системы для оценки эффективности организации дорожного движения. Ключевым этапом станет завершение интеграции всех светофоров города в единую интеллектуальную сеть.

По мнению профильного ведомства, комплексное развитие ИТС существенно улучшит транспортную инфраструктуру области и минимизирует риски на дорогах.

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