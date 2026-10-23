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Транспорт и дороги

Рязанцев предупредили о ночном перекрытии дороги к РНПК

Олеся Чугунова
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Из-за дорожно-строительных работ в районе железнодорожного переезда необщего пользования будет закрыто движение транспорта на участке от пересечения с улицей Рязанской и трассой М-5 до РНПК. Ограничения будут действовать с 23:00 23 октября до 05:00 24 октября, сообщает администрация Рязани.

Городской пассажирский транспорт будет работать с изменением расписания. Автобус маршрута №6, отправляющийся от микрорайона Братиславский в 22:53, проследует в гараж. Автобус, который отправится от остановки «Новоселов, 60» в 22:51, будет следовать до Рязцветмета.

На время ремонта установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, а место работ огородят. Рязанцев просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

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