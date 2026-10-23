Павел Малков сообщил о высадке более 15 тысяч деревьев в Рязанской области

В Рязанской области продолжается Всероссийская акция «Сохраним лес» — на площади трёх гектаров в Клепиковском, Ерахтурском и Шелуховском лесничествах уже высажено более 10 тысяч деревьев. Участниками масштабного озеленения стали школьники, студенты, трудовые коллективы и общественные организации, а мероприятия проходят по нацпроекту «Экологическое благополучие».

Губернатор Павел Малков отметил, что регион традиционно поддерживает инициативу, и подчеркнул, что в рамках месяца озеленения в области планируется высадить более 15 тысяч деревьев и кустарников.