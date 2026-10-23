Павел Малков оценил вклад молодых педагогов в развитие образования Рязанской области

Губернатор Павел Малков выступил на форуме молодых педагогов Рязанской области «Единство в действии!». Мероприятие организовано в рамках национальных проектов «Молодежь и дети» и «Кадры» и прошло в рязанском филиале Национального центра «Россия», созданного по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина.

В работе форума приняли участие заместитель Председателя Правительства Рязанской области Наталья Суворова, заместитель министра образования региона Ольга Толубаева, заместитель министра культуры Надежда Майорова, руководители РГУ им. С.А. Есенина и Рязанского педагогического колледжа, а также более 500 молодых педагогов и студентов из различных муниципальных образований Рязанской области. Участники обсудили развитие региональной системы образования с учетом современных технологических и кадровых вызовов, а молодым педагогам представили актуальные отраслевые тенденции.

Губернатор Павел Малков подчеркнул значимость педагогического труда, мастерства и преданности профессии молодых педагогов.

«Именно от молодых педагогов, от вашего профессионализма и вовлеченности зависит дальнейшее развитие образования, будущее детей, региона и всей страны. Со своей стороны мы стараемся создавать максимально комфортные условия для работы и жизни в Рязанской области. В том числе строим новые школы, обновляем оборудование. Только за последние годы построили четыре новые школы. Сейчас в регионе строятся 11 объектов образования, множество ремонтируется, модернизируется. Такого масштабного строительства и обновления не было никогда в истории региона, – сказал Павел Малков. – Система образования в целом развивается, и я надеюсь, что на форуме вы получите новые интересные знания, сами поделитесь опытом, предложите новые решения и идеи. А мы будем помогать воплощать их в жизнь».

Программа форума включала лекции опытных преподавателей вузов, представителей рязанского отделения общества «Знание», образовательного проекта Сбера «Школа 21» и других экспертов. В центре внимания были вопросы совершенствования учебных программ с учетом потребностей экономики, применения искусственного интеллекта и других современных технологий в работе педагогов, защиты детей от опасного контента в интернете, профилактики деструктивного поведения молодежи, патриотического воспитания подрастающего поколения и укрепления национальной идентичности.