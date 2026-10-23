Шацкий округ получил новый спецавтомобиль скорой помощи

Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов совершил рабочую поездку в Шацкий округ. В рамках визита, состоявшегося по поручению главы региона Павла Малкова, он посетил центральную районную больницу, где передал сотрудникам скорой помощи ключи от нового специализированного автомобиля.

Совместно с главой округа Алексеем Яныкиным вице-губернатор осмотрел детскую поликлинику и пообщался с коллективом медучреждения. В селе Чёрная Слобода он ознакомился с реализацией проекта строительства малоэтажного жилого комплекса, который возводится по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» при участии ООО «Ока Молоко». Кроме того, Бранов встретился с работниками частной сыроварни «Сыр&Ко».

Отдельное внимание было уделено благоустройству набережной. Как отметил вице-губернатор, туристическую инфраструктуру округа в этом году дополнит проект «На пути к истоку», получивший финансирование благодаря победе во Всероссийском конкурсе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Продолжим поддерживать участие муниципалитета в федеральных и региональных программах», — подчеркнул Артём Бранов.

По итогам поездки состоялось совещание с руководством муниципалитета, на котором обсудили предварительные итоги работы за год, подготовку к отопительному сезону и перспективы дальнейшего развития Шацкого округа.