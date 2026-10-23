Помощника прокурора Рязанской области задержали по делу о взяточничестве в Подмосковье

Помощника прокурора Рязанской области задержали по делу о взяточничестве. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации, работника надзорного органа задержали в Московской области.

По версии следствия, инцидент произошел осенью 2026 года. Подозреваемый вступил в сговор и через посредника пообещал жительнице Подмосковья содействие в пересмотре категории годности к военной службе.

После того как стало известно о предстоящем положительном решении по данному вопросу, фигурант выдвинул финансовые требования. Он потребовал передать ему денежное вознаграждение, которое предназначалось для сотрудников военного комиссариата в Московской области. Примечательно, что передачу средств злоумышленник планировал организовать через свою родственницу, выступая таким образом связующим звеном в коррупционной схеме.

Действиям задержанного дана правовая оценка. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере.