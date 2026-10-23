В Рязанской области объявили высокую пожарную опасность на три дня

Главное управление МЧС России по Рязанской области выпустило экстренное предупреждение для населения региона. В ведомстве сообщили, что в период с 24 по 26 октября на отдельных территориях области сохранится высокая пожарная опасность, соответствующая четвертому классу.

Четвертый класс пожарной опасности свидетельствует о критическом сочетании погодных условий, таких как низкая влажность воздуха, ветер и сухая растительность, что многократно увеличивает риск быстрого распространения огня. Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона воздержаться от разведения открытого огня в лесопарковых зонах, на дачных участках и вблизи жилых построек.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону: 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.