Два новых поста мониторинга воздуха заработали в Рязанской области

Министерство природопользования Рязанской области сообщило о реализации значимого экологического проекта. В соответствии с поручениями губернатора Павла Малкова, направленными на снижение промышленных выбросов и повышение прозрачности экологического контроля, в регионе были введены в эксплуатацию два новых стационарных поста для мониторинга атмосферного воздуха.

Проект реализуется в рамках соглашения между Правительством области и ООО «Завод ТЕХНО» (ГК «ТЕХНОНИКОЛЬ»), при методологической поддержке со стороны ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова». Инициированный проект полностью соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие» и направлен на создание современной системы наблюдения за состоянием атмосферы непосредственно на промышленных предприятиях.

Новое оборудование было успешно установлено и переведено в рабочий режим. Посты осуществляют автоматические замеры круглосуточно, фиксируя показатели каждые 20 минут.

Оба стационарных комплекса размещены на границах санитарно-защитной зоны предприятия: один — на северной, другой — на южной. Такое стратегическое расположение позволяет получать максимально точные и репрезентативные данные о качестве воздуха в крупных жилых районах Рязани, особенно в микрорайоне Турлатово.

Установка первых двух постов — это лишь начальный этап масштабного проекта. К 2027 году в Восточном промышленном узле Рязани будут функционировать уже четыре поста мониторинга. Дополнительные датчики будут установлены на западной и северо-западной границах предприятия, что обеспечит полный контур экологического контроля вокруг производственной зоны.