Эксперт спрогнозировал ставки по кредитам после сохранения ключевой ставки 

Банк России 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых второй раз подряд. После решения регулятора банки могут немного снизить проценты по потребительским кредитам, тогда как заметного удешевления ипотеки пока не ожидается. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестор и генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов.

Прогнозы справедливы в целом по России, а также для жителей Рязани и области.

По оценке эксперта, в течение ближайшего месяца ставки по потребительским кредитам могут снизиться на 0,5–1 процентный пункт. Для заемщиков с хорошей кредитной историей предложения банков могут составить 25–29% годовых.

Речь идет о кредитах наличными и кредитных картах. При этом клиентам, которые уже направляют на погашение долгов больше половины дохода, рассчитывать на выгодные условия не стоит. Для них ставки могут превышать 30% годовых.

На ипотечном рынке ситуация, по прогнозу Виноградова, останется сложной. Рыночные кредиты на покупку квартир в новостройках могут выдавать под 18,5–21% годовых, а на вторичное жилье — под 20–23%.

Высокую стоимость ипотеки инвестор объяснил сохраняющейся ключевой ставкой. Она ограничивает возможности банков предлагать доступные кредиты на длительный срок. Условия для покупателей могут стать менее выгодными и при небольшом первоначальном взносе.

Таким образом, решение ЦБ пока не обещает существенного облегчения для тех, кто планирует купить квартиру в кредит. Заемщики, которым нужны деньги на текущие расходы, могут получить немного более выгодные предложения уже в ближайший месяц. Однако итоговая ставка будет зависеть от условий банка и финансового положения клиента.