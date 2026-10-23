Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Эксперт спрогнозировал ставки по кредитам после сохранения ключевой ставки 

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Банк России 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых второй раз подряд. После решения регулятора банки могут немного снизить проценты по потребительским кредитам, тогда как заметного удешевления ипотеки пока не ожидается. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестор и генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов.

Прогнозы справедливы в целом по России, а также для жителей Рязани и области. 

По оценке эксперта, в течение ближайшего месяца ставки по потребительским кредитам могут снизиться на 0,5–1 процентный пункт. Для заемщиков с хорошей кредитной историей предложения банков могут составить 25–29% годовых.

Речь идет о кредитах наличными и кредитных картах. При этом клиентам, которые уже направляют на погашение долгов больше половины дохода, рассчитывать на выгодные условия не стоит. Для них ставки могут превышать 30% годовых.

На ипотечном рынке ситуация, по прогнозу Виноградова, останется сложной. Рыночные кредиты на покупку квартир в новостройках могут выдавать под 18,5–21% годовых, а на вторичное жилье — под 20–23%.

Высокую стоимость ипотеки инвестор объяснил сохраняющейся ключевой ставкой. Она ограничивает возможности банков предлагать доступные кредиты на длительный срок. Условия для покупателей могут стать менее выгодными и при небольшом первоначальном взносе.

Таким образом, решение ЦБ пока не обещает существенного облегчения для тех, кто планирует купить квартиру в кредит. Заемщики, которым нужны деньги на текущие расходы, могут получить немного более выгодные предложения уже в ближайший месяц. Однако итоговая ставка будет зависеть от условий банка и финансового положения клиента.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Клычков проведет прямой эфир после ракетного удара по гражданскому объекту в Орле
Следующая статья
Москва встретит последние октябрьские выходные солнцем и теплом до +12 градусов
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Военный эксперт рассказал, откуда ВСУ запустили 630 БПЛА в сторону Подмосковья

Анатолий Матвийчук подчеркнул, что запуск сотен аппаратов в одном направлении является классической тактикой насыщения. Противник стремится перегрузить российские комплексы ПВО.
Новости кино и ТВ

Названа причина смерти актёра Терентьева

В 2026 году актёр снялся в военной драме «10 историй о любви и смерти».
Происшествия

Пассажир Audi погиб после наезда автомобиля на лося в Пителинском округе

Водитель Audi 80, 55-летний житель Касимова, сбил лося, выбежавшего на проезжую часть.
Новости России

Стало известно, откуда ВСУ запустили ракеты и беспилотники в сторону Орла

В результате вражеского удара было повреждено одно из предприятий в Советском районе города Орла.
Новости Касимова

Ушёл из жизни игрок касимовского хоккейного клуба «Восход» Игорь Васичев

Игорь Васичев провёл 12 сезонов в Ночной хоккейной лиге, сыграл более 100 матчей, становился чемпионом и участвовал во всероссийских финалах в Сочи.
Темы
Политика

В Госдуме высказались об атаках на аэропорты Москвы

Руководство Украины могло перейти к атакам на московские аэропорты на фоне усиления российских ударов, считает депутат Госдумы Юрий Афонин. 
Новости России

Москва встретит последние октябрьские выходные солнцем и теплом до +12 градусов

В Москве 24 и 25 октября ожидается сухая осенняя погода с дневной температурой до +12 градусов. Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, когда столицу ждет самое солнечное время выходных и в каких районах Подмосковья возможны первые заморозки.
Новости России

Директор Долиной раскрыл детали скандала с интернет-магазином

Лариса Долина, Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин появились в рекламе интернет-магазина, обманувшего покупателей более чем на 10 млн рублей. Директор певицы Сергей Пудовкин заявил о распространении дипфейков и поданном иске о защите чести и достоинства.
Новости кино и ТВ

Врач объяснил, почему язва желудка привела к смерти актера Терентьева

Актер Андрей Терентьев умер в возрасте 44 лет из-за обострения язвы желудка. Врач Андрей Кондрахин объяснил, чем опасно это заболевание, почему возникает массивное кровотечение и какие факторы провоцируют осложнения.
Новости России

Пенсии в ноябре 2026 года: когда придут выплаты и кому повысят сумму

В ноябре 2026 года часть пенсионеров получит деньги раньше из-за праздничных дней, а гражданам, которым в октябре исполнилось 80 лет, увеличат выплаты. 
Новости России

Мать похитила 18-летнюю дочь, чтобы отобрать выплаты за погибшего на СВО отца

В Башкортостане суд заключил под стражу 43-летнюю женщину и ее 32-летнего сообщника по делу о похищении 18-летней девушки.
Новости кино и ТВ

После смерти актрисы Ларисы Жуковской открыли наследственное дело

В Москве открыли наследственное дело после смерти заслуженной артистки России Ларисы Жуковской, известной по фильмам «Война и мир» и «Анна Каренина». Актриса умерла 1 июня 2026 года в больнице, не дожив до 89-летия 12 дней.
Новости России

Медведь атаковал школу в российском регионе

Медведь пытался залезть в школу по водосточной трубе. И это был уже второй зверь, который за полмесяца вышел к людям в одном селе.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье