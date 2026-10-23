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Новости России

Клычков проведет прямой эфир после ракетного удара по гражданскому объекту в Орле

Анастасия Мериакри
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Гражданский объект в Советском районе Орла поврежден в результате ракетной атаки. Об этом сообщает губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Глава региона охарактеризовал случившееся как очередной акт агрессии, направленный против мирных граждан. Андрей Клычков отметил особую жестокость в выборе времени для обстрела, когда люди возвращались домой после трудового дня.

На месте происшествия сейчас активно работают оперативные и спасательные службы. Специалисты прилагают все усилия для ликвидации последствий удара и оказания помощи пострадавшим.

Губернатор Орловской области объявил о проведении прямого эфира. Андрей Клычков планирует выступить в онлайн-режиме сегодня в 21:00 на своей официальной странице ВКонтакте, чтобы лично обсудить ситуацию и ответить на вопросы граждан.

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