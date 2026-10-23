Два жителя Рязанской области вернулись домой в рамках обмена военнопленными 270 на 270

Сегодня, 23 октября, состоялся долгожданный и масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270. В числе российских военнослужащих, вернувшихся из плена на Родину, оказались двое жителей Рязанской области. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина.

Наталья Епихина лично связалась с родственниками рязанских военнослужащих, которые с нетерпением ожидали вестей о своих близких. Возвращение каждого бойца становится огромной радостью и облегчением не только для семей, но и для всего общества, переживающего за судьбу защитников Отечества.

Особую эмоциональную значимость эта новость приобрела для одной из рязанских семей. Завтра исполнился бы ровно год с того дня, как 26-летний военнослужащий попал в плен. За этим периодом стоят долгие месяцы тревоги, тяжелого ожидания и неизменной надежды на возвращение родного человека. Теперь эта семья сможет встретить своего героя дома.

«Благодарю Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, Министерство обороны Российской Федерации, специальные службы и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за проводимую работу и усилия по организации обменов», — поблагодарила Наталья Епихина.

Омбудсмен подчеркнула, что продолжает поддерживать тесную связь с семьями военнослужащих и будет ждать новостей о дальнейших обменах.