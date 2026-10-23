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Новости России

Стало известно, откуда ВСУ запустили ракеты и беспилотники в сторону Орла

Анастасия Мериакри
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Атака на объекты Орловской области, произошедшая вечером 23 октября, была осуществлена с территории подконтрольных Киеву регионов. Об этом в интервью изданию aif.ru заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

В пятницу вечером губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил в регионе режим ракетной опасности, который был отменен спустя час. Позднее глава региона сообщил, что в результате вражеского удара было повреждено одно из предприятий в Советском районе города Орла.

Андрей Клычков резко осудил действия противника, назвав время атаки верхом цинизма, поскольку обстрел произошел в тот момент, когда жители города и области возвращались с работы к своим семьям. В настоящее время на месте происшествия продолжают работу экстренные оперативные службы, ликвидирующие последствия удара.

Комментируя инцидент, генерал-майор Сергей Липовой уточнил географию запуска боевых средств. По его словам, ракеты, поразившие цель в Орле, с высокой долей вероятности могли быть выпущены из Харьковской или Сумской областей Украины.

«Оттуда же стартовали беспилотники, которые атаковали Орёл», — подчеркнул военный эксперт, отметив комбинированный характер удара. Ряд Telegram-каналов, в свою очередь, сообщает, что для атаки на регион могли применяться ракеты типа «Фламинго».

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