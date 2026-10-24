Изображение от wirestock на Magnific
Экология, природа, животные

В Ряжске ввели карантин из-за бешенства животных

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Ряжске Рязанской области ввели карантин из-за случая бешенства животных. Ограничения распространяются на территорию рядом с домом № 1 на улице Введеновской и на территорию, ограниченную этой улицей. Постановление подписал губернатор Павел Малков 23 октября 2026 года.

Согласно постановлению губернатора, эпизоотическим очагом признали участок в радиусе пяти метров, расположенный в 20 метрах от юго-восточного угла здания по адресу: улица Введеновская, дом № 1.

Неблагополучным пунктом определили территорию, ограниченную улицей Введеновской. Карантин ввели для ликвидации опасного заболевания и предотвращения его распространения.

Ограничительные мероприятия будут действовать в течение 60 календарных дней после уничтожения последнего больного или подозреваемого в заражении животного и выполнения необходимых ветеринарных процедур.

В эпизоотическом очаге запретили лечить больных восприимчивых животных, перемещать их и перегруппировывать. Нельзя ввозить животных на эту территорию и вывозить их за ее пределы, за исключением отдельных случаев, предусмотренных постановлением.

В частности, разрешен вывоз животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней перед перемещением. Допускается их отправка на специализированные предприятия для убоя. Снимать шкуры с трупов животных запрещено.

Посещать территорию очага посторонним лицам нельзя. Исключение сделали для ветеринарных специалистов, персонала, занятого необходимыми работами, а также людей, которые проживают или временно находятся на этой территории.

На территории, ограниченной улицей Введеновской, нельзя проводить ярмарки, выставки, торги и другие мероприятия, связанные с перемещением или скоплением животных.

Главное управление ветеринарии Рязанской области должно обеспечить выполнение плана по ликвидации очага и предотвращению распространения инфекции.

После завершения необходимых мероприятий ведомство направит губернатору представление об отмене карантина. Сделать это должны в течение 24 часов после получения заключения от начальника Ряжской районной ветеринарной станции о выполнении ветеринарных правил.

Администрации Ряжского муниципального округа рекомендовали отлавливать животных без владельцев на территории неблагополучного пункта. После отлова их необходимо изолировать на 14 календарных дней и вакцинировать против бешенства.

Контроль за исполнением постановления возложили на заместителя председателя правительства Рязанской области, курирующего сельское хозяйство и продовольствие.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Федорищев сообщил об отражении атаки БПЛА в Самарской области
Следующая статья
Павел Малков снял ограничения на заправках в Рязани и Рязанском округе
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, откуда ВСУ запустили ракеты и беспилотники в сторону Орла

В результате вражеского удара было повреждено одно из предприятий в Советском районе города Орла.
Новости кино и ТВ

Названа причина смерти актёра Терентьева

В 2026 году актёр снялся в военной драме «10 историй о любви и смерти».
Новости России

Военный эксперт рассказал, откуда ВСУ запустили 630 БПЛА в сторону Подмосковья

Анатолий Матвийчук подчеркнул, что запуск сотен аппаратов в одном направлении является классической тактикой насыщения. Противник стремится перегрузить российские комплексы ПВО.
Новости кино и ТВ

Сын актёра Андрея Терентьева рассказал о рождении сына после смерти отца

Актёр Андрей Терентьев, сыгравший Спирта в фильме «Мы из будущего», умер в возрасте 44 лет. Сердце артиста остановилось в ночь с 19 на 20 октября. По информации семьи, причиной смерти стало кровотечение, вызванное обострением язвы желудка.
Новости кино и ТВ

Врач объяснил, почему язва желудка привела к смерти актера Терентьева

Актер Андрей Терентьев умер в возрасте 44 лет из-за обострения язвы желудка. Врач Андрей Кондрахин объяснил, чем опасно это заболевание, почему возникает массивное кровотечение и какие факторы провоцируют осложнения.
Темы
Новости кино и ТВ

Артем Шейнин объяснил, почему Пугачева легко может вернуться в Россию

Телеведущий Артем Шейнин заявил в беседе с NEWS.ru, что Алла Пугачева может вернуться в Россию в любой момент, поскольк у нее нет проблем с законом.
Новости России

Руководитель «ЛизаАлерт» объяснил, почему остановили поиски Усольцевых

Приостановка масштабной поисковой операции по делу семьи Усольцевых помогла избежать стихийного наплыва туристов в опасную горную местность Красноярского края.
Происшествия

В Рязанской области огонь повредил жилые дома и постройки в пяти населённых пунктах

За сутки пожарные Рязанской области ликвидировали шесть пожаров, в том числе пять техногенных. Огонь повредил жилые дома и хозяйственные постройки в нескольких муниципальных округах.
Происшествия

На рязанца завели уголовное дело за оплату чужой картой

Полицейские установили жителя Рязани, похитившего деньги с найденной банковской карты. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.
Политика

Профессор раскрыл корни русофобии Каи Каллас

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич связал антироссийскую позицию главы европейской дипломатии Каи Каллас с прошлым её отца.
Общество

Трое рязанцев получили государственные награды по указу Владимира Путина

Президент России Владимир Путин наградил троих жителей Рязанской области. Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации.
Происшествия

Павел Малков рассказал о сбитом над Рязанской областью БПЛА

По словам главы региона, на земле обошлось без разрушений и пострадавших.
Новости кино и ТВ

Сын актёра Андрея Терентьева рассказал о рождении сына после смерти отца

Актёр Андрей Терентьев, сыгравший Спирта в фильме «Мы из будущего», умер в возрасте 44 лет. Сердце артиста остановилось в ночь с 19 на 20 октября. По информации семьи, причиной смерти стало кровотечение, вызванное обострением язвы желудка.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье