В Ряжске ввели карантин из-за бешенства животных

В Ряжске Рязанской области ввели карантин из-за случая бешенства животных. Ограничения распространяются на территорию рядом с домом № 1 на улице Введеновской и на территорию, ограниченную этой улицей. Постановление подписал губернатор Павел Малков 23 октября 2026 года.

Согласно постановлению губернатора, эпизоотическим очагом признали участок в радиусе пяти метров, расположенный в 20 метрах от юго-восточного угла здания по адресу: улица Введеновская, дом № 1.

Неблагополучным пунктом определили территорию, ограниченную улицей Введеновской. Карантин ввели для ликвидации опасного заболевания и предотвращения его распространения.

Ограничительные мероприятия будут действовать в течение 60 календарных дней после уничтожения последнего больного или подозреваемого в заражении животного и выполнения необходимых ветеринарных процедур.

В эпизоотическом очаге запретили лечить больных восприимчивых животных, перемещать их и перегруппировывать. Нельзя ввозить животных на эту территорию и вывозить их за ее пределы, за исключением отдельных случаев, предусмотренных постановлением.

В частности, разрешен вывоз животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней перед перемещением. Допускается их отправка на специализированные предприятия для убоя. Снимать шкуры с трупов животных запрещено.

Посещать территорию очага посторонним лицам нельзя. Исключение сделали для ветеринарных специалистов, персонала, занятого необходимыми работами, а также людей, которые проживают или временно находятся на этой территории.

На территории, ограниченной улицей Введеновской, нельзя проводить ярмарки, выставки, торги и другие мероприятия, связанные с перемещением или скоплением животных.

Главное управление ветеринарии Рязанской области должно обеспечить выполнение плана по ликвидации очага и предотвращению распространения инфекции.

После завершения необходимых мероприятий ведомство направит губернатору представление об отмене карантина. Сделать это должны в течение 24 часов после получения заключения от начальника Ряжской районной ветеринарной станции о выполнении ветеринарных правил.

Администрации Ряжского муниципального округа рекомендовали отлавливать животных без владельцев на территории неблагополучного пункта. После отлова их необходимо изолировать на 14 календарных дней и вакцинировать против бешенства.

Контроль за исполнением постановления возложили на заместителя председателя правительства Рязанской области, курирующего сельское хозяйство и продовольствие.