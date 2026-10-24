Павел Малков снял ограничения на заправках в Рязани и Рязанском округе

С 24 октября в Рязани и Рязанском округе перестала действовать система «чёт-нечёт» при заправке автомобилей. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Временные ограничения сняли после стабилизации ситуации на АЗС.

Павел Малков подписал постановление о приостановке действия ограничений на отпуск топлива. Документ вступает в силу с момента подписания, а новый порядок начнёт действовать с полуночи 24 октября.

«1. Приостановить с 00 часов 00 минут 24.10.2026 действие пункта 1 постановления Губернатора Рязанской области от 27 августа 2026 г. № 64-пг «О графике отпуска топлива». 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, опубликованном на сайте газеты «Рязанские ведомости».

По словам губернатора, временная система помогла сократить очереди на автозаправках и стабилизировать ситуацию. Власти поблагодарили добровольцев, которые помогали водителям, работали на АЗС и регулировали движение в очередях.

Региональные власти продолжат контролировать поставки топлива и взаимодействовать с федеральными ведомствами и поставщиками. Если ситуация потребует дополнительных мер, систему «чёт-нечёт» могут возобновить.

Напомним, временный порядок отпуска топлива ввели в Рязанской области в конце августа 2026 года. Он распространялся на Рязань и Рязанский округ, за исключением федеральных трасс.