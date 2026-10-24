Рязанская область оказалась среди регионов, атакованных дронами ночью 24 октября

Рязанская область вошла в число регионов, над которыми в ночь на 24 октября российские силы ПВО перехватывали украинские беспилотники. Всего за 12 часов дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 616 БПЛА самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, беспилотники перехватывали с 20:00 23 октября до 08:00 24 октября.

Помимо Рязанской области, в список вошли Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Кировская, Курская, Липецкая, Орловская, Пензенская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тульская и Ульяновская области.

Беспилотники уничтожали над Московским регионом, Республикой Крым, Татарстаном и Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Информацию о количестве беспилотников, уничтоженных непосредственно над Рязанской областью, Минобороны в этой сводке не уточнило. Данных о последствиях атаки на территории региона в сообщении ведомства также нет.