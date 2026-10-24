Дмитрий Филиппов, фото: vk.com/filippov.dmitriy62
Общество

Трое рязанцев получили государственные награды по указу Владимира Путина

Алексей Самохин
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Президент России Владимир Путин наградил троих жителей Рязанской области. Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени присудили Дмитрию Филиппову, министру сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Награду вручили за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Ещё две государственные награды получили сотрудники предприятия «Вердазернопродукт».

Медалями «За труды по сельскому хозяйству» наградили главного инженера Александра Анчеева и начальника комплекса Елену Никифорову.

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