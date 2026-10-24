Трое рязанцев получили государственные награды по указу Владимира Путина

Президент России Владимир Путин наградил троих жителей Рязанской области. Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени присудили Дмитрию Филиппову, министру сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Награду вручили за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Ещё две государственные награды получили сотрудники предприятия «Вердазернопродукт».
Медалями «За труды по сельскому хозяйству» наградили главного инженера Александра Анчеева и начальника комплекса Елену Никифорову.