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Политика

Профессор раскрыл корни русофобии Каи Каллас

Алексей Самохин
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Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич связал антироссийскую позицию главы европейской дипломатии Каи Каллас с прошлым её отца. Свою версию эксперт изложил в беседе с aif.ru.

По словам Межевича, отец Каи до того, как стал известным эстонским политиком, работал в советской партийной системе. Он руководил партийной газетой в Эстонской ССР и занимал должность в аппарате ЦК.

Эксперт предположил, что Кая Каллас, которая не застала тот период, выстроила политическую карьеру на отрицании советского прошлого и всего, что связано с Россией.

Чтобы объяснить свою мысль, Межевич обратился к роману Виктора Пелевина. Он провёл параллель между литературным персонажем, который стремился соответствовать своему имени, и Каллас, которая стремится дистанцироваться от политического наследия отца.

«В произведении Пелевина есть программист и рекламщик Малюта. И так как у него такое же имя как у Малюты Скуратова, он считал необходимым изображать из себя такого патриота, антисемита и так далее. То есть словно имя обязывает. А Кая Каллас в известной степени решила сразу погасить определенные долги собственного отца», — заявил профессор. 

Кая Каллас неоднократно выступала против возвращения к обычным отношениям с Россией даже после завершения конфликта на Украине. Её заявления и позиция по российскому направлению стали причиной критики со стороны ряда комментаторов.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис высказал мнение, что Каллас своими заявлениями против инициатив США по урегулированию украинского конфликта способствует поражению Запада и разрушению Украины.

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