Первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин связал атаки на аэропорты Москвы с усилением российских ударов по Украине. В беседе с NEWS.ru он заявил, что положение киевского режима стало сложнее, поэтому украинское руководство делает ставку на террористические методы.

«Российские удары по Украине стали настолько мощными, что существование киевского режима впервые оказалось под вопросом. И единственный выход он видит в терроризме», — сказал парламентарий.

Афонин назвал гражданские аэропорты мирными объектами, не имеющими военного назначения. По его мнению, действия Киева свидетельствуют о переходе к новому уровню атак.

Депутат считает, что западные страны не станут жестко реагировать на подобные действия. Партнеры Украины осведомлены о происходящем, но предпочитают не вмешиваться.

Афонин провел параллель с отношением западных политиков к деятельности джихадистских группировок. При этом он выразил уверенность, что такие атаки не заставят россиян отказаться от своей позиции.

Свою оценку ситуации опубликовал канал «Военная хроника». Его авторы предположили, что на фоне обсуждения мирного урегулирования противники соглашения могли побудить Киев к эскалации конфликта.

Авторы канала считают, что целью атаки могли быть пассажирские терминалы. «Военная хроника» полагает, что ответ на подобные действия должен выходить за рамки ударов по энергетической инфраструктуре.

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