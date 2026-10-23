Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Политика

В Госдуме высказались об атаках на аэропорты Москвы

Алексей Самохин
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Первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин связал атаки на аэропорты Москвы с усилением российских ударов по Украине. В беседе с NEWS.ru он заявил, что положение киевского режима стало сложнее, поэтому украинское руководство делает ставку на террористические методы.

«Российские удары по Украине стали настолько мощными, что существование киевского режима впервые оказалось под вопросом. И единственный выход он видит в терроризме», — сказал парламентарий.

Афонин назвал гражданские аэропорты мирными объектами, не имеющими военного назначения. По его мнению, действия Киева свидетельствуют о переходе к новому уровню атак.

Депутат считает, что западные страны не станут жестко реагировать на подобные действия. Партнеры Украины осведомлены о происходящем, но предпочитают не вмешиваться.

Афонин провел параллель с отношением западных политиков к деятельности джихадистских группировок. При этом он выразил уверенность, что такие атаки не заставят россиян отказаться от своей позиции.

Свою оценку ситуации опубликовал канал «Военная хроника». Его авторы предположили, что на фоне обсуждения мирного урегулирования противники соглашения могли побудить Киев к эскалации конфликта.

Авторы канала считают, что целью атаки могли быть пассажирские терминалы. «Военная хроника» полагает, что ответ на подобные действия должен выходить за рамки ударов по энергетической инфраструктуре. 

Ситуация с дронами в Шереметьево прокомментировал военкор Александр Коц: 

«Своим ходом такой малыш до Шереметьево вряд ли дотянул бы. Скорее всего, его донёс воздушный шар. Шары с подвесом в эти часы снимали москвичи: серая точка в сером небе, под ней груз на стропах. «Это что?» — слышно за кадром. Над нужным районом подвес отцепляется. Дальше либо беспилотник летит по заранее заложенным координатам, либо оператор ведёт его через мобильный интернет — по LTE. До сих пор противник воевал с московским авиаузлом через табло вылетов — закрыть небо, сорвать расписание, посадить столицу на чемоданы. Теперь дрон долетел до перрона гражданского аэропорта.».

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