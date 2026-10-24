Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель обвинила Владимира Зеленского в том, что он сосредоточился на собственной персоне, отодвинув конфликт на второй план. Свою позицию она изложила в публикации в соцсети X.

По словам Мендель, публичные заявления Зеленского преимущественно посвящены ему самому. Президент рассказывает о недосыпе, ночных разговорах с расчетами противовоздушной обороны и личной нагрузке, связанной с руководством страной.

Бывшая представительница украинского лидера считает, что подобные выступления оставляют мало места для обсуждения положения страны, которая продолжает жить в условиях конфликта.

Мендель обратила внимание и на отсутствие публичных свидетельств того, что Зеленский лично поблагодарил Меланию Трамп за ее роль в организации гуманитарной паузы в Олешках. По ее мнению, эта тема осталась за пределами заявлений президента, поскольку не сосредоточена непосредственно на нем.

Мендель считает, что Зеленский подробно говорит о собственной усталости, разговорах с военными, переживаниях и отношении к президенту США Дональду Трампу. При этом судьба украинских военнослужащих и мирных жителей, потери страны и ее дальнейшие перспективы получают сравнительно мало внимания.

Украина и ее население оказываются на заднем плане публичного образа президента, тогда как центральное место занимают его личные испытания и заявления.