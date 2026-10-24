На рязанца завели уголовное дело за оплату чужой картой

Полицейские установили жителя Рязани, похитившего деньги с найденной банковской карты. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В отдел МВД России по Московскому району города Рязани обратилась 47-летняя сотрудница одного из торговых центров и сообщила, что потеряла свою банковскую карту, но вовремя не заблокировала её. Спустя некоторое время она обнаружила, что за три часа с ее счёта списаны 3 300 рублей. Потерпевшая не знала, где именно могла выронить карту, но факт несанкционированного списания был налицо.

Сотрудники уголовного розыска навели справки и выяснили, что безналичная оплата товаров происходила в нескольких торговых точках.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого в краже денежных средств. Злоумышленником оказался 24-летний житель Рязани – управляющий сетью небольших магазинов.

Он подобрал утерянную карту, в одном из магазинов убедился, что она действующая, и воспринял это как удачу — стал дальше использовать при оплате товаров.

Следователь ОМВД России по Московскому району Рязани возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Полиция также опубликовала алгоритм действий при обнаружении банковской карты.

Внимание! Если вы нашли банковскую карту, необходимо заявить о находке в полицию или банк. Распоряжаясь денежными средствами с утерянной или похищенной банковской карты, вы совершаете преступление. При этом не имеет значение, каким способом и какая денежная сумма была списана со счёта — путём совершения покупок в интернет-магазине, оплаты покупок через бесконтактный терминал, банкомат или другими способами.

Совет для владельцев банковских карт: в случае пропажи следует немедленно её заблокировать. Это можно быстро сделать с помощью мобильного приложения или позвонив в банк.