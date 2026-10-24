Андрей Терентьев, фото: Кинокомпания «Триикс Медиа»
Новости кино и ТВ

Сын актёра Андрея Терентьева рассказал о рождении сына после смерти отца

Алексей Самохин
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Актёр Андрей Терентьев, сыгравший Спирта в фильме «Мы из будущего», умер в возрасте 44 лет. Сердце артиста остановилось в ночь с 19 на 20 октября. По информации семьи, причиной смерти стало кровотечение, вызванное обострением язвы желудка.

Широкую известность актёр получил в 2008 году после выхода фильма «Мы из будущего». За свою карьеру он снялся более чем в 50 проектах, среди которых сериалы «Горюнов», «Филин», «Высокие ставки», а также фильмы «Солнцепёк» и «Презумпция невиновности».

Последней работой Терентьева стала военная драма «10 историй о любви и смерти». Съёмки картины завершились в 2026 году.

Почему язва желудка могла привести к смерти

Врач-терапевт Андрей Кондрахин в комментарии aif.ru объяснил, что одним из наиболее опасных осложнений язвенной болезни становится массивное кровотечение.

По словам специалиста, если язва повреждает мышечный слой желудка и достигает кровеносного сосуда, возникает сильное кровотечение, которое бывает трудно остановить.

«Иногда человек может истечь кровью раньше, чем добраться до больницы», — предупредил Кондрахин.

Что рассказал сын актёра на прощании

Церемония прощания с Андреем Терентьевым прошла 23 октября в пятом ритуальном зале на Партизанской улице в Санкт-Петербурге. Проститься с артистом пришли родственники и коллеги. По актёрской традиции провожавшие почтили его память продолжительными аплодисментами.

Одним из самых трогательных моментов стали слова 21-летнего сына артиста Никиты. Он рассказал, что после смерти отца в семье родился ребёнок. Мальчика решили назвать в честь деда Андреем.

«Дедушка как мог проводил время с внуком в небесной канцелярии. Я уверен, что он увидел его первым, даже раньше меня», — сказал Никита.

После панихиды тело актёра отправили в Казань, где похоронены его родные, в том числе мать. Похороны запланированы на 24 октября в 11:00 на кладбище в селе Рождествено под Казанью. Изначально местом захоронения называли Юдинское кладбище.

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