Федорищев сообщил об отражении атаки БПЛА в Самарской области

В Самарской области военные и мобильные огневые группы отражают атаку украинских беспилотников. На местах падения БПЛА работают экстренные службы, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Глава региона призвал жителей Самарской области не размещать в интернете фотографии и видеозаписи последствий атаки беспилотников.
«Не помогайте врагу! Не публикуйте фото и видео с последствиями атаки. Это строго запрещено», — заявил Вячеслав Федорищев.
За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.