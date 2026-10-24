Власть и политика

Борис Ясинский посетил ООО «Ларта Гласс Рязань»

Алексей Самохин
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Глава администрации Рязани Борис Ясинский посетил ООО «Ларта Гласс Рязань» и встретился с руководством компании. Об этом он сообщил в мессенджере «Макс». 

По словам Ясинского,«Ларта Гласс» — современное предприятие по выпуску высококачественного стекла. Завод начал работу в 2008 году под брендом Guardian Glass, позднее перейдя на российский бренд Larta Glass.

Производственные возможности предприятия последовательно расширялись: в 2009 году была запущена линия стекла с магнетронным напылением, а в 2013‑м начался выпуск интерьерного стекла и завод вышел на экспортные поставки.

Сегодня в их ассортименте — более 15 видов продукции: энергосберегающее и солнцезащитное стекло, решения для архитектурного строительства, окрашенное стекло и зеркала.

«Номинальная мощность рязанской площадки — до 750 тонн стекла в сутки. Это серьёзный промышленный потенциал, который позволяет заводу не только закрывать потребности внутреннего рынка, но и активно участвовать в крупных инфраструктурных и коммерческих проектах по всей стране», — написал Ясинский. 

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