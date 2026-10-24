Россиянка погибла во время купания у пятизвёздочного отеля в Анталье

77-летняя россиянка погибла во время купания в море возле пятизвёздочного отеля в турецкой Анталье. Трагедия произошла утром в районе Богазкент, сообщает SHOT.

По данным источника, женщина по имени Алёна отправилась купаться, но через некоторое время другие отдыхающие заметили её неподвижно лежащей в воде. Они позвали спасателя, который вытащил пенсионерку на берег.

Очевидцы и спасатель попытались реанимировать женщину. Ей делали непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, однако вернуть её к жизни не удалось.

После этого россиянку доставили на машине скорой помощи в частную больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти туристку не получилось.

Полиция устанавливает обстоятельства смерти 77-летней женщины.