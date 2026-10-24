Три женщины погибли после столкновения грузовика и Suzuki в Рязани

В Рязани три женщины погибли в результате столкновения легкового автомобиля Suzuki с грузовиком Foton. По данным регионального УМВД, авария произошла вечером 23 октября на пересечении улицы Циолковского и проезда Яблочкова. За рулем грузовика находился 46-летний житель Орловской области, который, по предварительным данным, проехал на запрещающий сигнал светофора в состоянии опьянения.

По информации УМВД России по Рязанской области, авария произошла 23 октября около 22:50. Водитель грузового автомобиля Foton двигался в сторону Театральной площади. На пересечении улицы Циолковского и проезда Яблочкова он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Suzuki.

В легковой машине находились пять жительниц Рязани. Одна из пассажирок, 67-летняя женщина, скончалась на месте происшествия.

Еще двух пострадавших — 67-летнюю женщину, управлявшую Suzuki и 70-летнюю пассажирку — доставили в медицинское учреждение. Позже обе женщины умерли. Две другие пассажирки, которым по 67 лет, остаются в больнице.

По данным полиции, в момент аварии водитель Foton находился в состоянии опьянения. Следователь Следственного управления УМВД России по Рязанской области возбудил в отношении мужчины уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ.

Эта статья предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек. Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы, минимальное — восемь лет.

В настоящее время мужчину задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.