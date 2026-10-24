В Рязанской области огонь повредил жилые дома и постройки в пяти населённых пунктах

За сутки пожарные Рязанской области ликвидировали шесть пожаров, в том числе пять техногенных. Огонь повредил жилые дома и хозяйственные постройки в нескольких муниципальных округах. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Вечером 22 октября в селе Напольное Сараевского округа загорелась хозяйственная постройка. Сообщение поступило в 18:46. Площадь пожара составила два квадратных метра, строение получило повреждения. На месте работали шесть человек и две единицы техники.

В 20:32 пожарные получили вызов в рабочий посёлок Милославское. Там загорелся жилой дом. Огонь повредил перегородку между печью и стеной. Площадь возгорания составила девять квадратных метров. К тушению привлекли четыре человека и две единицы техники.

Ещё один пожар произошёл в тот же вечер, в 20:41, в селе Выша Шацкого округа. Горела хозяйственная постройка площадью 100 квадратных метров. На месте работали четыре человека и две единицы техники.

В 03:55 23 октября пожарные получили сообщение о возгорании жилого дома в деревне Мордвинов Сасовского округа. Огонь повредил здание по всей площади — 70 квадратных метров.

В тушении участвовали 11 человек и три единицы техники, в том числе добровольная пожарная команда.

Вечером того же дня, в 18:03, загорелась хозяйственная постройка в селе Солнечное Милославского округа. Площадь пожара составила 96 квадратных метров. На месте работали восемь человек и три единицы техники.

Кроме пяти техногенных пожаров, за сутки спасатели ликвидировали одно возгорание мусора.