Опубликованы фото с места ДТП с тремя погибшими в Рязани

Госавтоинспекция Рязанской области опубликовала фотографии с места ДТП с участием грузовика и легковушки в Рязани, в результате которого погибли три человека.

Напомним, по данным полиции, водитель, управлявший грузовым автомобилем, был пьян. Авария случилась в пятницу, 23 октября, в 22:50, вблизи дома 25А по улице Циолковского в Рязани.

46-летний водитель из Орловской области ехал в сторону площади Театральной на грузовике «Фотон». На перекрёсток с проездом Яблочкова он выехал на запрещающий сигнал светофора. Произошло столкновение с «Сузуки» под управлением 67-летней жительницы Рязани.

На месте аварии скончалась 67-летняя пассажирка, затем в больнице умерли женщина-водитель и 70-летняя пассажирка. Две 67-летние пассажирки легковушки госпитализированы.

На водителя большегруза завели уголовное дело, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.