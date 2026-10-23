Систему чёт-нечёт на заправках Рязани отменят с 24 октября

В Рязанской области нормализуется ситуация с обеспечением топливом. Губернатор региона Павел Малков подписал постановление о приостановке действия временного порядка заправки автомобилей по системе «чёт-нечёт». Новые правила вступают в силу с 24 октября и распространяются на город Рязань и Рязанский муниципальный округ.

Глава региона отметил, что введенная ранее временная мера полностью оправдала себя. Ограничения помогли существенно сократить очереди на автозаправочных станциях и стабилизировать общую ситуацию на топливном рынке области.

Особую благодарность губернатор выразил добровольцам, которые в сложный период работали непосредственно на АЗС. Активисты помогали водителям ориентироваться в новых правилах и регулировали движение в очередях, не допуская конфликтных ситуаций. Павел Малков также поблагодарил всех жителей региона за терпение и понимание в этот непростой период.

Несмотря на снятие ограничений, власти не ослабляют контроль над ситуацией. Региональное правительство продолжает мониторить объемы поставок топлива и поддерживает постоянную связь с федеральными ведомствами и крупнейшими поставщиками ГСМ.

Губернатор подчеркнул, что решение об отмене системы не является окончательным в случае ухудшения обстановки. Если ситуация с поставками потребует вмешательства, власти готовы оперативно возобновить действие режима «чёт-нечёт» для защиты интересов потребителей.