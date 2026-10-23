Image by Freepik
Общество

Систему чёт-нечёт на заправках Рязани отменят с 24 октября

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязанской области нормализуется ситуация с обеспечением топливом. Губернатор региона Павел Малков подписал постановление о приостановке действия временного порядка заправки автомобилей по системе «чёт-нечёт». Новые правила вступают в силу с 24 октября и распространяются на город Рязань и Рязанский муниципальный округ.

Глава региона отметил, что введенная ранее временная мера полностью оправдала себя. Ограничения помогли существенно сократить очереди на автозаправочных станциях и стабилизировать общую ситуацию на топливном рынке области.

Особую благодарность губернатор выразил добровольцам, которые в сложный период работали непосредственно на АЗС. Активисты помогали водителям ориентироваться в новых правилах и регулировали движение в очередях, не допуская конфликтных ситуаций. Павел Малков также поблагодарил всех жителей региона за терпение и понимание в этот непростой период.

Несмотря на снятие ограничений, власти не ослабляют контроль над ситуацией. Региональное правительство продолжает мониторить объемы поставок топлива и поддерживает постоянную связь с федеральными ведомствами и крупнейшими поставщиками ГСМ.

Губернатор подчеркнул, что решение об отмене системы не является окончательным в случае ухудшения обстановки. Если ситуация с поставками потребует вмешательства, власти готовы оперативно возобновить действие режима «чёт-нечёт» для защиты интересов потребителей.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Госдуме высказались об атаках на аэропорты Москвы
Следующая статья
Благоустройство Лыбедского бульвара в Рязани завершено на 90%
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Военный эксперт рассказал, откуда ВСУ запустили 630 БПЛА в сторону Подмосковья

Анатолий Матвийчук подчеркнул, что запуск сотен аппаратов в одном направлении является классической тактикой насыщения. Противник стремится перегрузить российские комплексы ПВО.
Новости кино и ТВ

Названа причина смерти актёра Терентьева

В 2026 году актёр снялся в военной драме «10 историй о любви и смерти».
Происшествия

Пассажир Audi погиб после наезда автомобиля на лося в Пителинском округе

Водитель Audi 80, 55-летний житель Касимова, сбил лося, выбежавшего на проезжую часть.
Новости России

Стало известно, откуда ВСУ запустили ракеты и беспилотники в сторону Орла

В результате вражеского удара было повреждено одно из предприятий в Советском районе города Орла.
Новости Касимова

Ушёл из жизни игрок касимовского хоккейного клуба «Восход» Игорь Васичев

Игорь Васичев провёл 12 сезонов в Ночной хоккейной лиге, сыграл более 100 матчей, становился чемпионом и участвовал во всероссийских финалах в Сочи.
Темы
Новости России

В московском метро неизвестный уколол девушку шприцем в ягодицу

Девушка садилась в поезд, когда почувствовала резкий укол в правую ягодицу. Она сразу отскочила и увидела мужчину рядом.
Общество

Благоустройство Лыбедского бульвара в Рязани завершено на 90%

В настоящее время на территории обустраивается парадная входная арка и лестничные группы, укладывается тротуарная плитка в пешеходных зонах и приводится в порядок прибрежная часть озера.
Новости России

Клычков проведет прямой эфир после ракетного удара по гражданскому объекту в Орле

Андрей Клычков отметил особую жестокость в выборе времени для обстрела, когда люди возвращались домой после трудового дня.
Новости России

Стало известно, откуда ВСУ запустили ракеты и беспилотники в сторону Орла

В результате вражеского удара было повреждено одно из предприятий в Советском районе города Орла.
Общество

Два рязанца вернулись домой после обмена пленными с Украиной

Сегодня, 23 октября, состоялся долгожданный и масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.
Новости России

Baza: В аэропортах Москвы отменили 107 рейсов из-за риска атаки БПЛА

Наиболее серьезным образом ситуация отразилась на работе аэропорта Шереметьево. Там были полностью отменены 72 рейса, включая как вылеты, так и прилеты.
Общество

В Рязанской области объявили высокую пожарную опасность на три дня

В ведомстве сообщили, что в период с 24 по 26 октября на отдельных территориях области сохранится высокая пожарная опасность, соответствующая четвертому классу.
Происшествия

Иностранцев, судимых за наркотики и насилие, депортировали из Рязанской области

Пятеро, прибывшие из Центральной Азии и Восточной Европы, имели судимости за преступления, совершенные в России. Среди их правонарушений — незаконный оборот наркотиков, использование поддельных документов и насилие.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье