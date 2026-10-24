В Рязани из-за аварии отключили электричество на 12 улицах

В субботу, 24 октября, в Рязани произошло аварийное отключение электричества на 12 улицах. Нарушение случилось в 18:50, сообщили в диспетчерской службе.
Электроснабжение отключилось на улицах Полевой, Есенина, Яхонтова, Урицкого, Юннатов, Циолковского, Маяковского, Свободы, Введенской, Горького, Фрунзе и Электрозаводской.
Аварийная бригада устанавливает место повреждения сети, чтобы устранить неисправность и вернуть свет потребителям. По предварительной оценке, электроснабжение восстановят в течение двух часов.
Уточнить информацию можно в диспетчерской службе по телефону 55-01-12.