Врач Ольга Соколова погибла в ДТП с пьяным водителем грузовика в Рязани

Стало известно о гибели ещё одной женщины-врача в ДТП с пьяным водителем в Рязани. Погибла Ольга Викторовна Соколова, медик со стажем работы 43 года.

О гибели сотрудницы сообщил лечебно-диагностический центр «Мария».

«23 октября 2026 года погибла Соколова Ольга Викторовна — врач терапевт высшей категории, очень добрый, мудрый и душевный человек, — говорится в сообщении. — Ольга Викторовна была не только профессионалом своего дела, но и светлым лучиком, душой компании — жизнерадостной, интересной, весëлой. Нам будет очень не хватать её».

Соколова работала также терапевтом в городской клинической больнице №10 в Рязани.

Ранее стало известно о гибели в аварии акушера-гинеколога Людмилы Евсюковой. О её смерти сообщил Минздрав Рязанской области.

Авария случилась в пятницу, 23 октября, в 22:50, вблизи дома 25А по улице Циолковского в Рязани. 46-летний водитель из Орловской области ехал в сторону площади Театральной на грузовике «Фотон». На перекрёсток с проездом Яблочкова он выехал на запрещающий сигнал светофора. Произошло столкновение с «Сузуки» под управлением 67-летней жительницы Рязани.

На месте аварии скончалась 67-летняя пассажирка, затем в больнице умерли женщина-водитель и 70-летняя пассажирка. Две 67-летние пассажирки легковушки госпитализированы.

Водителя грузовика позднее арестовали. Имя третьей погибшей женщины пока неизвестно, но в Сети сообщается, что она также была врачом.

Ход расследования контролирует прокуратура Рязанской области.