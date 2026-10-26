В Рязани стартовал 16-й сезон Ночной хоккейной лиги с участием 53 команд

В Рязани 24 октября открыли региональный этап XVI сезона Ночной хоккейной лиги. В чемпионате сезона 2026–2027 годов сыграют 53 команды, Рязань вновь побила всероссийский рекорд. Общее число хоккеистов-любителей превысит 1200 человек.

Торжественная церемония прошла в ледовом дворце спорта «Десант». На открытие собрались около тысячи человек.

Сезон объявили открытым заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Виталий Шабанов, Почетный спортивный судья России Виктор Губернаторов и президент федерации хоккея региона Олег Смирнов. Он представляет Ночную хоккейную лигу в Рязанской области и является депутатом Рязанской городской Думы.

В этом году участники сыграют в четырех дивизионах: «Любитель 40+», «Любитель 50+», «Лига Надежды» и «Лига Мечты». Организаторы запланировали свыше 400 матчей.

По словам Олега Смирнова, интерес к любительскому хоккею в регионе продолжает расти. К соревнованиям присоединяются новые команды, в том числе корпоративные, а на трибунах с каждым сезоном становится больше зрителей.

Для гостей церемонии выступил Рязанский балет на льду.

Главным событием субботнего вечера стал студенческий матч между командами Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина и Рязанского государственного медицинского университета. Победителем дерби и обладателем Кубка открытия стала команда «РГУ-АПР».

Игры регионального этапа Ночной хоккейной лиги продлятся с октября по март. Победители представят Рязанскую область в финале всероссийского фестиваля, который пройдет в Сириусе в мае 2027 года.