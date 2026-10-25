В Рязани установили два поста мониторинга качества воздуха

В Рязани завершили монтаж двух постов мониторинга атмосферного воздуха на территории промышленной площадки завода «ТЕХНО». Оборудование будет проводить замеры круглосуточно, в автоматическом режиме с интервалом в 20 минут.

Как сообщили в министерстве природопользования Рязанской области, посты разместили на северной и южной границах санитарно-защитной зоны предприятия. Система позволит оценивать качество воздуха в прилегающих районах, в том числе в крупных микрорайонах Рязани и Турлатове.

Проект реализуют в рамках договорённостей между правительством региона и ООО «Завод ТЕХНО» группы компаний «ТЕХНОНИКОЛЬ». Систему мониторинга разработали при участии ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория имени А. И. Воейкова».

Установка постов связана с поручениями губернатора Павла Малкова по взаимодействию с промышленными предприятиями. Цель — снизить объёмы выбросов в атмосферу и улучшить контроль за качеством воздуха в областном центре. Проект соответствует задачам национального проекта «Экологическое благополучие».

В 2027 году на промышленной площадке планируют установить ещё два поста. Всего система будет включать четыре точки наблюдения, расположенные к югу, северу, западу и северо-западу от предприятия.