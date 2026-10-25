Baza: Миша Маваши скончался от потери крови и отека мозга

Рэпер Миша Маваши скончался после огнестрельного ранения, сообщает Telegram-канал «База». Музыканта госпитализировали и доставили в реанимацию, однако спасти его не удалось.

По данным источника, пуля попала в верхнюю левую часть головы. Врачи подключили пострадавшего к аппарату искусственной вентиляции легких, но рана оказалась слишком тяжелой.

Как пишет «База», причиной смерти стали отек мозга и значительная кровопотеря. Медики пытались спасти музыканта, однако он потерял слишком много крови.

По предварительной версии, Миша Маваши чистил ружье, когда произошел выстрел. Обстоятельства случившегося требуют уточнения.

По данным Mash, У Миши Маваши был травматический пистолет — именно он стал причиной трагедии. Оружие нашли в комнате мужчины — предварительно, перед ЧП Маваши разбирал свой травмат.