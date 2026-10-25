Синоптик рассказал о позднем наступлении метеорологической зимы

В этом году метеорологическая зима в столице может наступить позже обычного, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Обычно устойчивый переход средней температуры через нулевую отметку фиксируется к концу ноября, но сейчас прогнозы указывают на сдвиг — скорее всего, это произойдёт в первой декаде декабря.

При этом эксперт подчёркивает: речь идёт именно о вероятности, а не о гарантированном сценарии.

«Есть основание говорить о том, что метеорологическая зима наступит позже, но гарантировать этого никто не сможет», — отметил Шувалов.

Отметим, что прогноз для Москвы во многом справедлив и для Рязани, так как города находятся рядом.