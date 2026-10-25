Мужчина и молодой парень пострадали во время пожара на складе в Рязани

Во время пожара на складе в Рязани пострадали два человека. Подробности инцидента сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Информация о возгорании на складе на улице Черновицкой поступила в субботу, 24 октября, в 12:51. На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 27 человек, 8 единиц спецтехники.

«На пожаре пострадали мужчина 1994 и юноша 2005 годов рождения, госпитализированы», — говорится в сводке регионального управления МЧС России.

Причина пожара, размер материального ущерба устанавливаются.