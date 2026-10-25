Ночная атака беспилотников: силы ПВО ликвидировали 532 дрона над десятками регионов и Азовским морем

Дежурные подразделения противовоздушной обороны отразили ночную атаку противника. С 20.00 мск 24 октября до 8.00 мск 25 октября военные ликвидировали 532 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Воздушные цели перехватывали над 23 субъектами страны и водным пространством. Среди регионов есть и Рязанская область.

Военное ведомство уточняет географию ликвидации вражеских средств. Массированную атаку отражали в небе над территорией Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой, Калужской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской и Ульяновской областей.

Воздушную угрозу также ликвидировали в Московском регионе и Пермском крае. Часть аппаратов дежурные расчеты уничтожили над Краснодарским краем, республиками Татарстан, Адыгея, Марий Эл, Крым и Удмуртской Республикой. Отдельные цели дежурные силы ПВО сбили над акваторией Азовского моря.