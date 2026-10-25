Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Происшествия

Ночная атака беспилотников: силы ПВО ликвидировали 532 дрона над десятками регионов и Азовским морем

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Дежурные подразделения противовоздушной обороны отразили ночную атаку противника. С 20.00 мск 24 октября до 8.00 мск 25 октября военные ликвидировали 532 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Воздушные цели перехватывали над 23 субъектами страны и водным пространством. Среди регионов есть и Рязанская область. 

Военное ведомство уточняет географию ликвидации вражеских средств. Массированную атаку отражали в небе над территорией Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой, Калужской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской и Ульяновской областей.

Воздушную угрозу также ликвидировали в Московском регионе и Пермском крае. Часть аппаратов дежурные расчеты уничтожили над Краснодарским краем, республиками Татарстан, Адыгея, Марий Эл, Крым и Удмуртской Республикой. Отдельные цели дежурные силы ПВО сбили над акваторией Азовского моря.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Грибные выходные в Рязанской области: рязанцы хвастаются уловом
Следующая статья
Поисковики рассказали, при каких условиях остановят поиски Усольцевых
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, откуда ВСУ запустили ракеты и беспилотники в сторону Орла

В результате вражеского удара было повреждено одно из предприятий в Советском районе города Орла.
Новости кино и ТВ

Сын актёра Андрея Терентьева рассказал о рождении сына после смерти отца

Актёр Андрей Терентьев, сыгравший Спирта в фильме «Мы из будущего», умер в возрасте 44 лет. Сердце артиста остановилось в ночь с 19 на 20 октября. По информации семьи, причиной смерти стало кровотечение, вызванное обострением язвы желудка.
Новости России

В московском метро неизвестные колют женщин шприцами

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», одна из пассажирок после случившегося обратилась за медицинской помощью, а затем подала заявление в полицию.
Новости России

Полковник назвал три версии атаки беспилотников на Омск

Он напомнил, что Омск находится более чем в 2500 км от украинской границы.
Транспорт и дороги

Жесткое ДТП с фурой случилось в Рязани, могли пострадать 4 человека

Авария случилась на повороте на проезд Яблочкова. Официальных данных о происшествии на момент написания материала нет.
Темы
Происшествия

Павел Малков: Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбит один БПЛА

По его словам, при отражении атаки ВСУ люди не пострадали, повреждений на земле нет.
Новости России

Поисковики рассказали, при каких условиях остановят поиски Усольцевых

Последние масштабные поисковые работы прошли в июне 2026 года. Сейчас следствие в приоритете рассматривает версию несчастного случая, но не исключает и криминальный след.
Экология, природа, животные

Грибные выходные в Рязанской области: рязанцы хвастаются уловом

В Рязанской области в последней декаде октября активно продолжается грибной сезон. Жители Рязани делятся в соцсетях своими находками. Посты публикует группа «Грибы и грибники Рязанской области».
Происшествия

Опубликовано видео смертельного ДТП с тремя погибшими женщинами в Рязани

В соцсетях появилось видео смертельного ДТП на улице Циолковского в Рязани, в котором погибли три женщины.
Новости России

Полковник назвал три версии атаки беспилотников на Омск

Он напомнил, что Омск находится более чем в 2500 км от украинской границы.
Новости России

Опубликовано фото ракет, ударивших по заводу в Орле 23 октября

Опубликованы фотографии обломков ракет, которыми Вооружённые силы Украины атаковали завод в Орле в пятницу, 23 октября. Снимки разместил губернатор Андрей Клычков в мессенджере «Макс».
Новости России

В московском метро неизвестные колют женщин шприцами

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», одна из пассажирок после случившегося обратилась за медицинской помощью, а затем подала заявление в полицию.
Погода

В Рязани 25 октября ожидается до +15 градусов

Ветер будет дуть с юго-востока. Ночью его скорость составит 3–8 м/с, днём усилится до 5–10 м/с.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье