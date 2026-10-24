БПЛА ВСУ. Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Полковник назвал три версии атаки беспилотников на Омск

Алексей Самохин
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Беспилотники ВСУ атаковали Омскую область во второй половине дня 24 октября. По словам губернатора региона, дроны достигли северного промышленного узла Омска, повреждения получил логистический центр.

Военный эксперт, член-корреспондент РАРАН, кандидат технических наук, полковник запаса Валерий Истомин в комментарии aif.ru перечислил три возможных сценария запуска беспилотников. Он напомнил, что Омск находится более чем в 2500 км от украинской границы.

По версии Истомина, беспилотники могли запустить непосредственно с территории Украины. Эксперт предположил, что речь может идти о новых моделях дронов, поставленных западными странами, которые используют украинский конфликт для испытания военных технологий.

Другой вариант, который он не исключил, — запуск беспилотников с территории третьих государств. Третья версия предполагает участие так называемых спящих ячеек, действующих непосредственно на территории России.

Откуда летели дроны на Самарскую область и Воронеж

В ночь на 24 октября дежурные силы ПВО уничтожили 616 украинских беспилотников над российскими регионами. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии aif.ru высказался о возможных направлениях запуска дронов, атаковавших Самарскую область и Воронеж.

По его мнению, беспилотники могли запускать из приграничных районов Украины, в том числе из Сумской и, возможно, Харьковской областей. Эксперт предположил, что операторы используют лесные массивы для размещения пусковых площадок.

Дандыкин заявил, что ответ на атаки беспилотников по гражданской инфраструктуре будет жёстким. По его словам, российские силы могут применить высокоточное оружие для ударов по объектам военно-промышленного комплекса и логистике ВСУ. В числе возможных целей эксперт назвал места сборки и хранения беспилотников, а также безэкипажных катеров.

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