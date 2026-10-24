Опубликовано фото ракет, ударивших по заводу в Орле 23 октября

Опубликованы фотографии обломков ракет, которыми Вооружённые силы Украины атаковали завод в Орле в пятницу, 23 октября. Снимки разместил губернатор Андрей Клычков в мессенджере «Макс».
По словам главы региона, после удара продолжается ликвидация последствий произошедшего. При разборе завалов спасатели обнаружили тела трёх человек.
Клычков выразил соболезнования родным и близким погибших. Он сообщил, что экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.
Администрация Орла провела обход квартир, пострадавших в результате атаки. Специалисты уточняют характер и объём повреждений, чтобы определить размер компенсаций.
По заявлению губернатора, семьям погибших и пострадавших окажут необходимую помощь.