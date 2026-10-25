Опубликовано видео смертельного ДТП с тремя погибшими женщинами в Рязани

В соцсетях появилось видео смертельного ДТП на улице Циолковского в Рязани, в котором погибли три женщины.

Напомним, авария произошла вечером в пятницу, 23 октября. На записи видно, что легковой автомобиль на регулируемом перекрёстке выезжал со стороны проезда Яблочкова. В этот момент в него на большой скорости врезался грузовик, двигавшийся в сторону площади Театральной.

Позднее стало известно, что водитель грузовика был пьян. В соцсетях очевидцы рассказали, что виновник ДТП «был в ноль».

Также есть информация, что погибшие женщины — врачи. Она официально не подтверждена. Вчера Минздрав Рязанской области сообщил о гибели акушера-гинеколога Людмилы Евсиковой.

Видео: vk.ru/voditelrzn62