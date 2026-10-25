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Новости России

Инфляция изменит представление россиян о достойной пенсии, заявила экономист

Никита Рязанцев
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Ежегодная инфляция может изменить представление россиян о достойной пенсии, заявил ТАСС кандидат экономических наук Оксана Галюта.

По ее словам, деньги постпенно обесцениваются, что снижает их покупательную способность. Эксперт считает, что будущую пенсию важно оценивать не только в номинальных рублях, но и через возможность сохранять привычный уровень жизни.

«При условной среднегодовой инфляции 4% для сохранения покупательной способности сегодняшних 50 тысяч рублей через 10 лет потребуется около 74 тысяч рублей, а через 20 лет — порядка 110 тысяч рублей», — сказала Галюта.

Эксперт уточнила, что указанные суммы представляют собой лишь иллюстративный расчет, а не прогноз инфляции. Она отметила, что при составлении плана на период после выхода на пенсию необходимо учитывать не только размер будущих выплат, но и их покупательную способность в реальных условиях.

Хотя законодательство предусматривает индексацию страховых пенсий, для долгосрочного финансового планирования важно создавать дополнительные источники дохода и накопления, добавила экономист.

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