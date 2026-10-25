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Новости России

Красноярец при побеге от любовницы упал с восьмого этажа и выжил

Никита Рязанцев
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В Красноярске мужчина получил тяжелые травмы при падении с восьмого этажа, но смог выжить. Оказалось, что к трагедии едва не привел неудачный побег от любовницы, пишет «КП».

Выяснилось, что местный житель был в гостях у женщины, однако домой неожиданно вернулся ее муж. Он попытался открыть дверь, но замок был заперт с обратной стороны. Мужчина услышал из квартиры детский плач и решил, что его супруге требуется помощь.

Муж вызвал бригаду спасателей, чтобы те взломали дверь. Они прибыли на вызов и уже готовились пустить в ход спецтехнику, как замок открылся изнутри, и на пороге появилась сама хозяйка квартиры.

«Ой, а у меня тут мужчина из окна выпал. Прямо сейчас», — выдала она присутствующим.

Спустившись вниз, под окнами дома специалисты обнаружили пострадавшего. Получив множественные, пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Спасатели и медики покинули место еще до начала выяснения отношений между супругами.

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