ВСУ атаковали спящих белгородцев дронами с мощными боезарядами

Украинские военные атаковали Белгород минувшей ночью при помощи беспилотников с мощными боезарядами, выяснили журанилсты ИС «Вести».

По их мнению, это объясняет масштаб ущерба, который противник нанес городу. Как сообщал губернатор Александр Шуваев, повреждения получили 30 многоквартирных домов, четыре частных жилища, 35 машин, три административных здания, восемь коммерческих объектов и три социальных.

«Полностью оценить ущерб специалистам еще предстоит, сейчас проводится ликвидация последствий, коммунальные службы закрывают в домах тепловой контур, убирают мусор и осколки», — говорится в публикации.

По последним данным, в результате ночного налета погиб мирный житель, еще 14 пострадали. Восемь раненых находятся на стационарном лечении в больницах города.

Для белгородцев, чье имущество было утеряно или повреждено, организовали ПВР, там разместились более 50 человека.