Грибные выходные в Рязанской области: рязанцы хвастаются уловом

В Рязанской области в последней декаде октября активно продолжается грибной сезон. Жители Рязани делятся в соцсетях своими находками. Посты публикует группа «Грибы и грибники Рязанской области».
«Уже не ручаемся, что закрываем грибной сезон», — написала Елена.
В соцсетях сообщается, что в лесах очень много грибников — «народу больше чем грибов». Этому способствует тёплая солнечная погода на выходных — люди с удовольствием едут на природу.
«Машин много, но грибов хватит на всех», — говорится в одном из сообщений.