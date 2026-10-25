Поисковики рассказали, при каких условиях остановят поиски Усольцевых

Поисковый отряд «Лиза Алерт» подтвердил, что не останавливает поиски семьи Усольцевых — Сергея, Ирины и их пятилетней дочери, которые пропали в Красноярском крае больше года назад. Как рассказали РИА Новости в региональном отряде, волонтёры будут искать семью до тех пор, пока её не найдут либо пока не появятся обстоятельства, делающие дальнейшие поиски невозможными для добровольцев.

Семья исчезла 28 сентября 2025 года: Усольцевы ушли в поход от посёлка Кутурчин к горе Буратинка и не вернулись. Последние масштабные поисковые работы прошли в июне 2026 года. Сейчас следствие в приоритете рассматривает версию несчастного случая, но не исключает и криминальный след.

В «Лиза Алерт» отмечают, что искать людей в горно‑таёжной местности особенно сложно. На ход поисков влияют сразу несколько факторов: сложный рельеф, густая растительность, непредсказуемая погода, огромная площадь территории, а также время, прошедшее с момента исчезновения, и неполные данные о маршруте группы.

Волонтёры подчёркивают: формат и масштаб новых поисковых мероприятий пока не определены. Их планируют с учётом актуальной информации и условий на местности — и обязательно в тесной связке со спасательными и следственными службами.