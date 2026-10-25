Павел Малков: Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбит один БПЛА

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в соцсетях, что ночью в воскресенье, 25 октября, над регионом был сбит один БПЛА самолетного типа.
По его словам, при отражении атаки ВСУ люди не пострадали, повреждений на земле нет.
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в соцсетях, что ночью в воскресенье, 25 октября, над регионом был сбит один БПЛА самолетного типа.
По его словам, при отражении атаки ВСУ люди не пострадали, повреждений на земле нет.
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