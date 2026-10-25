Происшествия

Прокуратура контролирует расследование ДТП с тремя погибшими в Рязани

Алексей Самохин
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Прокуратура Рязанской области по поручению прокурора региона Дмитрия Коданёва взяла на контроль установление обстоятельств дорожной аварии со смертельным исходом в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

По информации УМВД России по Рязанской области, авария произошла 23 октября около 22:50. Водитель грузового автомобиля Foton двигался в сторону Театральной площади. На пересечении улицы Циолковского и проезда Яблочкова он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Suzuki.

Одна из пассажирок легковушки скончалась на месте, водитель и ещё одна пассажирка умерли в больнице. Ещё двое пострадавших госпитализированы. 

«Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного органами следствия по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения)», — говорится в сообщении надзорного ведомства. 

По неофициальным данным, в легковом автомобиле погибли три женщины-врача. О гибели акушера-гинеколога Людмилы Евсюковой сообщили в Минздраве Рязанской области. 

В соцсетях появилось видео с моментом смертельного ДТП

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