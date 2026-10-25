Сладков объяснил, почему настало время угомонить Польшу

Российская армия могла бы атаковать цели в Польше, связанные с обеспечением ВСУ, чтобы нарушить западные поставки на Украину, считает военкор Александр Сладков.

Журналист пояснил, что всегда был противником того, чтобы бить по странам НАТО, однако нынешняя ситуация требует кардинальных действий.

«Уже появляются мысли, что не угомонив Польшу большим ударом по центрам обеспечения ВСУ мы помощь Украине не засушим. Понимаю, что это большая провокация Запада», — написал Сладков в «Максе».

Корреспондент отметил, что ВС России наносят удары по украинским тылам, но управление ВСУ не вышло из строя, а поставки оружия не прекращаются.

Читайте также: Эксперт раскрыл, когда у России лопнет терпение и начнутся удары по Польше

Сладков добавил, что нынешняя цель: добиться того, чтобы беспилотная активность ВСУ моментально просела, а управление войсками было нарушено.

Президент Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО.